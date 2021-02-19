الجيش الأمريكى يبحث عن قواعد عسكرية احتياطية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - كشف قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى "سنتكوم"، الجنرال كينيث ماكنزى، أمس الخميس، عن أن الجيش الأمريكى يبحث عن قواعد احتياطية فى السعودية، لمنع تحول قواته المنتشرة فى المملكة إلى أهداف واضحة حال تصاعد التوتر مع إيران.





وفى حديث للصحفيين، قال الجنرال ماكنزى، خلال جولة فى الشرق الأوسط: "نحن لا نسعى إلى بناء قواعد جديدة"، موضحًا أن "ما نريد أن نفعله بدون إغلاق هذه القواعد الحالية، هو أن نكون قادرين على الانتقال إلى قواعد أخرى لاستخدامها فى أوقات خطر شديد". وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، أضاف ماكنزى: "هذه أمور يريد أى مخطط عسكرى حذر القيام بها لزيادة مرونة القوات، حتى يجعل إمكانية استهدافها أصعب على الخصم". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أشارت إلى خطط تتعلق بموانئ وقواعد جوية فى الصحراء الغربية للمملكة، يمكن أن يسعى الجيش الأمريكى إلى تطويرها كمواقع لاستخدامها فى حال اندلاع حرب مع إيران.

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