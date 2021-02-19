بريطانيا تدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال وزير الدولة البريطانى للشؤون الخارجية جيمس كليفرلى: "فى اعتقادى أنه لا ينبغى أن نرسل أى إشارة على أننا سنغض الطرف عن عدم الالتزام أو نتظاهر بأننا لا نراه".

وأضاف كليفرلى فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى": "الأمر فى أيدى إيران، فهم من ينتهكون شروط الاتفاق وهم من يمكنهم فعل شىء بهذا الشأن، وعليهم العودة إلى الالتزام به".