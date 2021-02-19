وزير دفاع أمريكا لـ ولى العهد السعودى: ملتزمون بمساعدة المملكة دفاعيا

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن اتصالاً هاتفيًا بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال الساعات الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية فى السعودية، اليوم الجمعة.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، استعرض ولى العهد، الذي يتولى منصب وزير الدفاع، مع أوستن "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبخاصة فى مجال التعاون الدفاعى، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية".

كما أشارت الوكالة إلى أن أوستن "جدد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين.. كما جدد وزير الدفاع الأمريكى إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة فى الدفاع عن نفسها".

وفى بيان له، وصف وزير الدفاع الأمريكى فى بيان، بأن "المكالمة كانت بناءة".