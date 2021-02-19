وزير دفاع أمريكا لـ ولى العهد السعودى: ملتزمون بمساعدة المملكة دفاعيا

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، استعرض ولى العهد، الذي يتولى منصب وزير الدفاع، مع أوستن "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبخاصة فى مجال التعاون الدفاعى، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية".
كما أشارت الوكالة إلى أن أوستن "جدد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين.. كما جدد وزير الدفاع الأمريكى إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة فى الدفاع عن نفسها".
وفى بيان له، وصف وزير الدفاع الأمريكى فى بيان، بأن "المكالمة كانت بناءة".
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