لأول مرة.. الكرملين يكشف رتبة بوتين العسكرية في الجيش

كشف قصر الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، عن سبب عدم حصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على رتبة لواء.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين بالتأكيد كان يمكنه الحصول على هذا اللقب،ومع ذلك، فإن ذلك لا يمثل أولولية بالنسبة له، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "هو يعمل كرئيس وليس ضابطًا".

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، يركز على مسائل أخرى مرتبطة بالإدارة اليومية للبلاد.

وحول ما إذا كان بوتين متقاعدًا في الجيش الروسي أم ضمن قوات الاحتياط، رد بيسكوف بأن هذه النقطة بحاجة إلى التأكد منها قبل الإجابة عنها، ثم استدرك قائلًا: "أعتقد أنه كان في الاحتياط".

وسأل أحد الصحفيين بيسكوف عن رتبة بوتين الحالية في الجيش، فأجابه قائلًا: "عقيد".