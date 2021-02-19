بعد قرار نتنياهو.. وزير جيش الاحتلال يسعي لإلغاء تعيين بن شبات مبعوثًا للاتصالات مع أمريكا

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين مستشار الأمن القومي مئير بن شبات كمبعوث خاص للقضايا التي تتعلق بالاتصالات مع الولايات المتحدة والقوى العظمى، أو بدلًا من ذلك إضافة ممثل آخر نيابة جانتس ووزير الخارجية جابي اشكنازي، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وقال الوفد المرافق لجانتس وأشكنازي عن بن شبات: "ليس لديه خلفية عن القضية الإيرانية، ولم يتعامل معها أبدًا، ولا يفهم اللغة الإنجليزية، ولا علاقة له بكبار مسؤولي حكومة بايدن".
وأضاف: طالما نحن هنا، ليس لدينا أي نية للسماح لنتنياهو بتحويل هذه القضية الحاسمة إلى قضية خاصة به، "الأمن القومي هو ذخر لدولة "إسرائيل"، ويجب التعامل معه بحذر وتصميم".
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