اتصال هاتفي بين عبد الله بن زايد ووزيرة الخارجية السودانية| تفاصيل

أجري الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إتصالا هاتفيا مع مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وتطرق الاتصال إلى وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية السودان والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات معربا عن تمنياته للسودان الشقيق بالاستقرار والتقدم والرخاء.

وكان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، قال فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "ريادة الإمارات وإلهامها هو في جوهرة انعكاس طبيعي لنجاح نموذجها وتميّزه.

وأضاف قرقاش: "تبني النموذج في المنطقة شهادة نعتز بها وندرك أن اتساع دائرة الازدهار والتسامح والانفتاح هو لصالح المنطقة ولصالح الإمارات. قوة وجاذبية النموذج هو القوة الناعمة للإمارات".