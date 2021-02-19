هزة أرضية "خفيفة" بالصحراء الغربية في مصر

ضربت هزة أرضية "خفيفة" جنوب غربي الصحراء الغربية في مصر، وفق ما أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الجمعة.

وقالت محطات الشبكة القومية للزلازل إن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وقعت جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبو سمبل بأسوان.

وذكرت ان الهزة وقعت في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة و41 ثانية من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وكانت هزة أرضية ق ضربت جنوب شرق أسوان في 6 فبراير الجاري، وفق ما أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد محمد القاضي.

وكان القاضي قد أوضح في وقت سابق لـ"دوت الخليج" أن مصر تتعرض إلى ما بين هزتين إلى 4 هزات يوميا، مضيفا أن قوة هذه الهزات تتراوح ما بين 1 إلى 3 على مقياس ريختر ولا يتم الإعلان عنها تجنبا لإثارة الخوف بين المواطنين.

وأغلب الزلازل التي تتعرض لها مصر، حسب القاضي، لا تزيد عن 3.5 درجة على مقياس ريختر، موضحا أن هناك مناطق مثل شرق القاهرة تعرضت لزلازل خلال العامين الأخيرين بشكل طبيعي، لكن لم يكن فيها تواجد سكاني كما يحدث الآن.