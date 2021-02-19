عاجل.. الجزائر تعيد فتح معبر الدبداب الحدودى مع ليبيا للتبادل التجارى

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "الوسط" الليبية، إن الحكومة الجزائرية أعطت الضوء الأخضر لفتح معبر الدبداب الحدودى مع ليبيا، مع الترخيص بعبور البضائع المصدرة إلى ليبيا، واعتماد نقطة الكيلومتر الصفر كنقطة تبادل للبضائع التى سيتم تصديرها.

ووجه رئيس الحكومة الجزائرية عبدالعزيز جراد خطابًا إلى وزير التجارة بخصوص الملف المتعلق بفتح معبرين حدوديين نحو ليبيا وتونس.