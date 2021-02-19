عاجل.. المبعوث الأممى إلى ليبيا يلتقى المشير حفتر فى بنغازى

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن أن المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، سيصل إلى بنغازى فى شرق ليبيا، للقاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى.





وكان كوبيش جدد، أمس الخميس، دعمه للحكومة الليبية، قائلا إن "البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسى والحكومة لتسلم ومباشرة أعمالهما".

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