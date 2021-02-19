بريطانيا تقترب من 120 ألف وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا إلى 4.1 مليون إصابة مؤكدة، حتى صباح اليوم الجمعة، بتوقيت لندن، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





كما أكدت بيانات جونز هوبكنز، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" فى المملكة المتحدة إلى 119 ألفًا و614 وفاة، فى حين تعافى 11 ألفاً و160 شخصًا من المصابين حتى الآن.

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