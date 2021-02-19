رسميا.. خروج هاري وميجان من العائلة المالكة البريطانية وتجريدهم من ألقابهم

أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني، اليوم الجمعة، خروج الأمير هاري، وزوجته ميجان ميركل رسميًا من العائلة الملكية البريطانية، وحرمانهم من جميع الألقاب الملكية، وتجريد الأمير الشاب من ألقابه العسكرية.

وقالت الملكة إليزابيث الثانية، إنها حزنت بعد أن أكد حفيدها ودوقة ساسكس اليوم أنهما لن يعودوا كأعضاء عاملين في العالة المالكة البريطانية، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأكد القصر الملكي البريطاني في بيان، أن هاري وميجان سيظلان ملتزمين تجاه المملكة المتحدة باعتباره وطنهم، مضيفًا: "يظل دوق ودوقة ساسكس ملتزمين بواجبهما وخدمتهما في المملكة المتحدة وحول العالم، وقد عرضا دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلونها، بغض النظر عن دورهم الرسمي".

وتابع: "جميعنا يستطيع عيش حياة الخدمة. الخدمة العالمية".

وجاء قرار قصر باكنجهام، بعد عام كامل من تنازل هاري وميجان عن أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة.