العثور على جثة جندي إسرائيلي في عكا

ذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية انه عثر على جثة جندي إسرائيلي من دورية ما يسمى بحرس الحدود ميتا بطلقات نارية في جسده في عكا.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال جندي إسرائيلي آخر للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وقالت: تم العثور على مقاتل حدودي يبلغ من العمر 21 عامًا ميتًا الليلة الماضية مصابًا بأعيرة نارية في جسده في مركز شرطة حرس الحدود في مركز شرطة عكا ، واعتقل مقاتل آخر".