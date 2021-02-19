إسرائيل تمدد إغلاق مطار بن جوريون لـ6 مارس

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق مطار بن جوريون لمدة 14 يومًا إضافية، حتى 6 مارس المقبل، للحد من منع وصول أنواع جديدة من فيروس كورونا عبر المسافرين.

وقال موقع "i24 news" الإسرائيلي: إنه تم إلغاء جميع الرحلات القادمة أو المغادرة حتى 6 مارس، باستثناء رحلات الطوارئ ورحلات العودة إلى البلاد للإسرائيليين العالقين بالخارج، والتي يُسمح للركاب بالصعود إليها بتصريح خاص واختبار فحص سلبي.

وسيتعين على الإسرائيليين العائدين إلى البلاد الخضوع للحجر الصحي في فنادق خاصة بوباء كورونا لمدة 14 يومًا، أو 10 أيام إذا اجتازوا اختبارين سلبيين.