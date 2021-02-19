موقع نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 التقديم الخاص والعام admission gov sd

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عمر شويل - جدة نتيجة البول للجامعات السودانية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات المتقدمين بطلبات قبول جامعات السودان الخاصة والأهلية أهم وأخر الأخبار عن إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 ، ونود أن نذكركم أن فترة التقديم بدأت الخميس المنتهي الثاني من فبراير الجاري، وقد انتهت فترة تقديم طلبات الجامعات السودانية 2021 في يوم السبت المنتهي الموافق 14 من نفس الشهر، وكانت وزارة التربية التعليم السودانية قد أوضحت منذ أيام قليلة أنه يتم الإعلان عن نتيجة شواغر التعليم العام والنفقة الخاصة وأبناء العاملين، والوافدين في جامعات السودان وذلك من خلال الشروط والضوابط وإلى أن تنتهي فترة التقديم سيتم الإعلان على الفور عن نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021.

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة ، بخلاف دليل نسب القبول في الجامعات السودانية الذي تم نشره وتوضيحه فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات قيمة رسوم استمارة التقديم في الجامعات السودانية 2021 للشهادة السودانية وغير السودانية من السودان والتي تم تقديرها بـ100 جنيه، وللشهادة العربية والأجنبية من خارج السودان رسوم الاستمارة وقدرها 30 دولار أمريكي.

وتسود حالة من القلق والتوتر الشديد بين جميع الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بالجامعات السودانية وأولياء الأمور أيضاً بسبب تأخر إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة عبر موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات على الإنترنت، وللأسف لم يتم الإفصاح حتى الآن عن متى سيتم إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021.

نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة

نترقب معكم إعلان النتيجة التي يُمكنكم الاستعلام عنها برقم الاستمارة أو رقم الجلوس من خلال رابط موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والسداد لجميع طلبة وطالبات خريجي الشهادة الثانوية العامة السودانية، ولكن كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت خلال بيان على لسان المتحدث الرسمي لديها، أن عمليات الفرز والمراجعة لجميع الطلبات المقدمة قيد التنفيذ تمهيداً لإعلان نتيجة القبول في جامعات السودان 2021 ، نتيجة قبول الجامعات السودانية علي النفقة الخاصة 2021 ، نتيجة قبول الجامعات السودانية التقديم الخاص 2021، Www admission gov sd نتيجة القبول.