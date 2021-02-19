كيفية شراء سبائك ذهب الراجحي بالتفاصيل والخطوات

يقفز الذهب قفزات كبيرة كل فترة ولذلك يبحث الكثيرين عن كيفية شراء سبائك ذهب الراجحي حيث أصبح استثمار الذهب من أفضل الأنواع الاستثمارية متضاعفة القيمة مع الوقت لذلك فهي تحافظ على أصل رأس المال وتنميه مع الوقت لأن الذهب لا يفقد قيمته مثل الأوراق المالية الأخرى، ولذلك وفر مصرف الراجحي للمستثمرين المبتدئين بجانب خدماته الأخرى خدمات التداول والاستثمار منها شراء سبائك الذهب من فئة 5 جرام حتى فئة كيلو من أجود أنواع الذهب السويسري.

كيفية شراء سبائك ذهب الراجحي

يوفر الراجحي العديد من الخدمات الاستثمارية القائمة على مبدأ تطوير منتجات الخزينة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها شراء سبائك الذهب بأوزانها المختلفة، ويتم تداول سبائك الذهب بالبورصات العالمية وتتم عمليات البيع والشراء من خلال شركات الوساطة المالية منها الراجحي وعندما تُصبح السبائك ملكًا للعميل يعرض الراجحي عليه البيع أو شراء السبائك، ومن أهم ما يميز الاستثمار في الراجحي إطالة فترة الاستثمار للسلع لثلاثة شهور والمحافظة على مال المستثمر والتأمين من المخاطر ويقوم المصرف حينها بتوثيق المنتج وكتابة عقد الاتفاق بينه وبين العميل، حتى تكون العملية موثقة لضمان حقوق الطرفين، ولشراء سبائك الذهب اتبع التالي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي

التوجه للخزينة واختيار منها تجارة الذهب

البدء بملء البيانات الشخصية لك والتأكد من وجود حساب مصرفي لديك

اختيار تحويل راتبك على المصرف أم لا

اختيار مكان عملك وكتابة رمز التحقق ثم إرسال الطلب.

شروط شراء الذهب من الراجحي

لشراء سبائك الذهب من الراجحي بكل أحجامها عددًا من الشروط كالتالي:

وجود حساب مصرفي في بنك الراجحي .

لا تقل أعمار المقيمين عن 18 عام

لا تقل أعمار السعوديين عن 15 عام

الحد الأدنى للشراء 10 جرام ذهب يوجد فئات بداية من 5 جرام حتى كيلو.