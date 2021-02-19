أخبار اليمن : موجة غبار وأمطار غزيرة.. الأرصاد يحذر المواطنين

موجة غبار وأمطار غزيرة.. الأرصاد يحذر المواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والسواحل الجنوبية والشرقية وأجزاء من السواحل الغربية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على كل من تعز، حجة، المحويت، ريمة، وإب.
كما توقع تأثر مناطق واسعة من البلاد بالأتربة والعوالق الترابية نتيجة نشاط الرياح السطحية والتي مصدرها شمال شرق شبه الجزيرة العربية، حيث ستشمل أجزاء من المناطق الصحراوية في حضرموت، الجوف، صعدة، شبوة ومأرب.
ولم يسبتعد المركز امتداد الأتربة إلى المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية، وتأثر أجزاء من السواحل الجنوبية لاحقاً.
وتوقع المركز أيضاً أن يرافق تلك الكتلة انخفاض طفيف في درجات الحرارة ومدى الرؤية الأفقية.
ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً مرضى الصدر إلى عدم التعرض المباشر للغبار لما له من أضرار على الصحة العامة.
وحث المركز سائقي المركبات على توخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية.
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