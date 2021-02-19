مقتل مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار فى الصومال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال ضابط شرطة، صباح اليوم الجمعة، إن اثنين من أفراد إحدى الميليشيات قتلا، وأصيب آخرون، فيما قامت العربات المدرعة بتطويق الموقع أمام القصر الرئاسى بعد القتال.
وتنظم جماعات المعارضة ورؤساء العشائر المؤيدة لها، مسيرة احتجاج ضد الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، رافضين بقاءه فى سدة الحكم بعد انتهاء فترة ولايته منذ 7 فبراير الجارى.
وأعلن الرئيس بقائه فى الحكم لحين تحديد موعد لإجراء انتخابات، فيما تم تأجيل الانتخابات التى كانت مقررة فى وقت سابق الشهر الجارى بعد فشل محادثات سياسية ضمت ممثلين عن العشائر الصومالية.
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