الدفاع الإندونيسية تكشف خططا لشراء مقاتلات فرنسية وأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الإندونيسى، اليوم الجمعة، خططه لشراء 36 مقاتلة من طراز "رافال" التى تصنعها شركة "داسو" الفرنسية، إضافة إلى 15 طائرة من طراز "إف 15 - ايه اكس" التى تصنعها شركة بوينج الأمريكية خلال السنوات المقبلة.





وبحسب المرسوم الصادر عن وزارة الدفاع الإندونيسية، فمن المتوقع تسليم 6 مقاتلات "إف15- ايه اكس" بحلول العام المقبل، وذلك بالتزامن مع اجتماع قيادتها السنوى خلال الأسبوع الجارى. ويوضح المرسوم أن هناك خططًا قيد الإعداد لشراء 15 طائرة نقل من طراز "سى 130 - جيه سوبر هيركليز"، وطائرتين ايرباص من طراز "ايه 330" ناقلة وقود متعددة المهام التى تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

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