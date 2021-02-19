الكرملين: المبادرات الأمريكية تجاه إيران أمر جيد

جدة - نرمين السيد - رحب الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، بمبادرات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووى لعام 2015، والذى انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.





وفى بيان له، اعتبر الناطق باسم الكرملين ديميترى بيسكوف، أن "التوقف عن الدعوة إلى فرض عقوبات أمر جيد وحدث إيجابى" فى إشارة إلى إلغاء إدارة جو بايدن قرارًا سلفه ترامب بشأن إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلنت، أمس الخميس، استعدادها لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذى تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب فى 2018، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أمس الخميس، إن إدارة بايدن ستعود للاتفاق إذا التزمت طهران به تمامًا.