مصدر سوداني: تقدم في قضية التطبيع مع إسرائيل

قال مصدر كبير في المجلس السيادي السوداني إن تقدما طرا في قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأضاف أن الحكومة التي شكلت مؤخرا تنوي مناقشة الموضوع وبلورة خطة شاملة ومفصلة بهذا الصدد.
وأضاف المصدر في حديث لقناة 11 بالتلفزيون الإسرائيلي أن هناك احتمال أن يصل وفد سوداني إلى إسرائيل قريبا .
ويشار إلى أن التقارير تحدثت عن وصول وفد إسرائيلي مقلص إلى الخرطوم هذا الأسبوع في زيارة خاطفة.
وقد أفادت صحيفة "السوداني " أن هذه الزيارة تاتي استمرارا لزيارة وفد اسرائيلي موسع الى العاصمة السودانية برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين.
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