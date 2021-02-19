الدفاع المدني السعودي يحذر من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إلى توخي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد باستمرار وجود السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة يومي السبت والأحد القادمين.

وأفادت الأرصاد بأن السحب ستستمر على مرتفعات مناطق (نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية) ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وناشدت المديرية العامة الجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.