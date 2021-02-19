خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات و346 حالات شفاء خلال آخر 24 ساعة.

ودشنت وزارة الصحة السعودية 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك بجدة والمناطق التابعة لها، لافتة إلى ضرورة التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.

وقال الحساب الرسمي لصحة جدة على موقع «تويتر»: «صحة جدة تدشن 12 مركزًا أضافيًا للتطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جدة والمحافظات التابعة لها، 5 منها في المستشفيات و7 مراكز صحية».

وأكدت صحة جدة :"ضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، اللقاح آمن ويحميك من الإصابة بالفيروس».

وكانت وزارة الصحة السعودية، أكدت أمس الخميس أنها لا تزال تتابع منحنى إصابات كورونا بحالة من اليقظة من أجل دفعه للتراجع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا، لافتا إلى أن عدد الجرعات المقدمة من لقاح فيروس كورونا تجاوز نصف مليون جرعة، مؤكدا أن خطة التوسع تواصل تسارعها وجميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وحول إجازة هيئة الغذاء والدواء السعودية للقاح استرازينيكا، أكد المتحدث باسم الوزارة أنه معتمد أيضا من منظمة الصحة العالمية، مشددا على أن اللقاحات سلاح قوي لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية.