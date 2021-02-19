نتنياهو: غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها إلى القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، لتكون ثاني دولة أفريقية تعلن عن مثل هذه الخطوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس غينيا الاستوائية، "تيودورو مباسوجو"، أعلن عن الخطوة خلال مكالمة هاتفية بين الرجلين اليوم الجمعة.

ولم يوضح مكتب نتنياهو متى سيحدث ذلك، وقال في بيان: "رحب نتنياهو بقيام دول مختلفة بنقل سفاراتها إلى القدس… إسرائيل تواصل تعميق التعاون مع الدول الأفريقية".

ولم تعلق سفارة غينيا الاستوائية، الموجودة حاليا في مدينة هرتزليا الساحلية شمال تل أبيب، على الأمر حتى الآن.

وأثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غضب الفلسطينيين والعديد من قادة العالم باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في نهاية 2017، وبنقله السفارة الأمريكية إليها في العام التالي.