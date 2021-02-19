نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني 25 فبراير من كل عام || موعد أجازة العيد الوطني للكويت 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد الكويتين للاحتفال بالعيد الوطني لاستقلال الكويت والذي يأتي يوم 25 فبراير من كل عام، العيد الوطني للكويت 2021 من أهم الأيام في الكويت فهو اليوم الذي استقلت فيه الكويت عن المملكة المتحدة، وبدأت في أنشاء الدولة وبنائها وازدهارها حتى أصبحت الكويت من أوائل الدول في جودة الحياة بالنسبة للمقيمين بها، ومن أكثر دول العالم من حيث متوسط الدخل الفرد، كل هذا أسسه أسرة الصباح التي تولت الحكم منذ الاستقلال حتى اليوم بمباركة من الشعب الكويتي.

نبذة مختصرة عن دولة الكويت

دولة الكويت هي دولة عربية أسلامية من دول مجلس التعاون الخليجي، يرجع تاريخ تأسيسها لأكثر من 400 سنة في القرن السابع عشر، وبدأت الدولة من أستوطان أل صباح لمدينة الكويت بعد أن كانت تتبع حكم ” بني خالد”، وكان أهل دولة الكويت يعملون في التجارة البحرية مع الهند والغوص على الؤلؤ، وصار أل صباح في تطوير الكويت حتى أصبحت في طليعة دول العالم في كل المجالات، وتعمل دائماً على رفاهية شعبها والمقيمين بها.

أجازة العيد الوطني للكويت 2021

في يوم 25 فبراير من كل عام يحتفل المواطنين الكويتين بعيد الاستقلال، ويكون هذا اليوم أجازة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لكي يتمكن المواطنين من الاحتفال بهذا اليوم وغرس روح الوطنية في نفوس أبناء الكويت ونشأتهم على حب الوطن والدفاع عنه.

عيد جلوس الأمير من البداية حتى اليوم

استقلت دولة الكويت عن المملكة المتحدة العظمى يوم 29 يونيو عام 1961 في عهد الشيخ / عبد الله السالم الصباح، وأعتبر هذا اليوم هو يوم عيد جلوس الأمير على حكم الكويت، وفي عام 1964 صدر مرسوم أميري بدمج الاحتفال بعيد جلوس الأمير مع أحتفالات عيد الاستقلال وجعل يوم 25 فبراير، هو يوم العيد الوطني وعيد جلوس الأمير ويهدف هذا التغير لصالح المواطن الكويتي كي يستمتع بالاحتفالات، في جو مناسب نظراً لارتفاع درجة الحرارة في شهر يونيو من كل عام