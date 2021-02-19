رسميا طريقة الحصول على لقاح كورونا في السعودية عبر تطبيق صحتي

وزارة الصحة السعودية تعلن رسميا عن طريقة الحصول على لقاح كورونا في السعودية، و إتاحة تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن يرغب من الأشخاص التي تم إعادة جدولة جرعاتهم من خلال تطبيق صحتي، كما ذكرت الصحة السعودية في وقت سابق أن السبب في إعادة جدولة مواعيد اللقاح بسبب تأخر الشركة المنتجة للقاح في توريده إلى المملكة.

جاء هذا التصريح في بيان رسمي عبر حساب وزارة الصحة السعودية على “تويتر”، وقالت يمكن لمن يرغب وتم تأهيله مسبقا للجرعة الأولى من اللقاح أنه يمكن حجز موعد بعد تاريخ 18 فبراير/ 2021.

كما أعلنت أيضا الوزارة طريقة حجز موعد تلقي لقاح فيروس كورونا يكون عبر تطبيق “صحتي”





طريقة الحصول على لقاح فيروس كورونا في السعودية

كما ذكرنا سلفا أن الوزارة اعلنت رسميا ان التسجيل لتلقي لقاح كورونا يكون عن طريق تحميل تطبيق صحتي على الجوال ثم تسجيل البيانات المطلوبة بشكل كامل وسليم، ثم تسجيل بيانات تلقي لقاح كورونا.

ماهو تطبيق صحتي السعودي

صحتي هو تطبيق للجوال يوفر الخدمات الصحية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية بالكامل. يسهل للمستخدم إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات الصحية والحصول أيضا على عدد كبير من الخدمات الصحية التي تقدمها الجهات المختلفة في القطاع الصحي داخل المملكة، على سبيل المثال خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، أيضا خدمة تتبع الأدوية المصروفة عن طريق تطبيق صحتي، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية للمرضى المستحقين، وتطوير وتنمية نمط الحياة الصحي بالمملكة، والعديد من الخدمات التي تتعلق بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي للمجتمع السعودي.

ماهو اللقاح التي يستخدم في المملكة للوقاية من كورونا

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة أنها أقرت بلقاح الشركة البريطانية أسترازينيكا بعد أن تم اختباره سريريا وثبوت نجاحه وفاعليته معمليا وسريريا.

أمراء سعوديون يتلقون لقاح كورونا الجديد

وفي مبادرة من المملكة لنشر الوعي والطمأنينة بين مواطنيها قامت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها في “تويتر” بنشر صور بعض أمراء المملكة أثناء تلقيهم لقاح كورونا الجديد.

سمو أمير منطقة الجوف يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

سمو أمير منطقة جازان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

سمو نائب أمير منطقة جازان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

سمو أمير منطقة عسير يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

سمو أمير منطقة القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).