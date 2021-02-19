أخبار اليمن : توقف أقسام في مستشفى الثورة بالحديدة عن العمل

توقف أقسام في مستشفى الثورة بالحديدة عن العملأكدت هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة أن انعدام المشتقات النفطية، أدى إلى تداعيات كارثية تهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن انعدام الوقود تسبب في توقف سيارات الإسعاف والاستدعاءات الطارئة والمناوبات عن العمل وعدم قدرة الاستشاريين والأطباء والفنيين على الوصول للمستشفيات والمراكز الصحية بصورة عامة.

وأشار البيان إلى أن منع دخول المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، حال دون وصول كثير من المرضى للمستشفيات للحصول على الخدمات الطارئة والطبية وما ترتب على ذلك من ارتفاع في معدلات الوفيات وحدوث المضاعفات الطبية، لافتاً إلى عدم توفر التيار الكهربائي بالخط الساخن بسبب انعدام المازوت اللازم لتشغيل محطة التوليد.

واعتبر البيان انعدام المشتقات النفطية، شلل كامل للقطاع الطبي وموت محتم ومضاعفات دائمة للحالات المرضية.

ووجهت هيئة مستشفى الثورة النداء للضمير العالمي والمنظمات الإنسانية وأحرار العالم بالقول “أيرضيكم أن تغتال الطفولة والأمومة وأن يموت شيوخنا ومرضانا بفعل الحصار وعدم توفر المشتقات النفطية؟”.