بيل جيتس : ينبغى السماح لترامب بالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعى

وأعرب جيتس عن اعتقاده بأنه سيُسمح لترامب باستئناف نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعى مرة أخرى، على الرغم من أنه يتوقع وضع إشارة على أى منشور يشاركه ويتحدث فيه عن نظرية المؤامرة.
وقال: "أعتقد أنه فى مرحلة ما من المحتمل أن يُسمح له بالعودة، وربما ينبغى السماح له بالعودة.. إنه أمر غريب عندما تقول أن الانتخابات قد سرقت دون أى دليل، لكننى أراهن أنهم سيجدون طريقة للسماح له بالعودة".
وأضاف: "قد يتم تصنيف العديد من منشوراته على أنها مزيفة، لكن سيكون من الممتع مشاهدته".
وقد تم حظر ترامب من مواقع التواصل الاجتماعى بعد إلقاء اللوم عليه فى تحريض مناصريه على اقتحام مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.
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