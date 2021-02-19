فى أولى زياراته إلى الشرق الليبى.. الدبيبة يلتقى عقيلة صالح

وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، سيتوجه فور مغادرته من العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة، إلى مدن الشرق الليبى فى أولى زيارته له بعد انتخابه رئيسًا للحكومة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
وأكد البيان، أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سيلتقى اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح للتباحث حول تشكيل الحكومة المرتقبة".
وصوت ملتقى الحوار السياسى الليبى فى وقت سابق، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة فى ليبيا بقيادة الدبلوماسى السابق محمد المنفى، رئيسًا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد دبيبة، رئيسًا للحكومة.
ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل، وفق المسار الذى ترعاه الأمم المتحدة.
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