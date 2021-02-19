الصين ترد على الغرب: مأساة تكساس تؤكد أننا على الطريق الصحيح

وردًا على دعوات من دول غربية لإجراء تحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى منطقة شيانج ينج، غرب الصين، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينج، ما يتردد من مزاعم بشأن الإساءة للمسلمين فى شيانج يانج، قائلة: "لكل من أستراليا وكندا والولايات المتحدة تاريخًا فى الإبادة الجماعية".
ووفقا لوكالة "رويترز"، قارنت المتحدثة الصينية بين معاناة كثيرين من سكان تكساس واحتفالات الصينيين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، قائلة إن "عدم الاحتياج للطعام أو الملابس، الشعور بالشبع والدفء.. هذا هو حق الإنسان الأساسى الأكثر واقعية".
وتابعت: "فى الوقت نفسه فى تكساس.. وجد ملايين الأشخاص أنفسهم محاصرين فى وضع مروع بدون كهرباء أو تدفئة فى المنزل، حتى أن بضع عشرات فقدوا حياتهم بسبب ذلك"، لافتة إلى أن ذلك "جعل الشعب الصينى يدرك بشكل أعمق ما هو الحق الإنسانى الحقيقى، وجعلنا نعتقد أكثر وأكثر أن الصين تسير على الطريق الصحيح. نحن واثقون تماما بشأن مستقبلنا".
يذكر أن موجة البرد القارس فى الولايات المتحدة أدت إلى وفاة 21 شخصًا على الأقل فى تكساس، وتسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من أربعة ملايين شخص فى الولاية.
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