انطلقت اليوم الجمعة انتخابات حركة حماس لانتخاب مكتب سياسي جديد ورئيس لهذا المكتب وقيادة لها بالخارج. وتجري انتخابات الحركة بشكل سري في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج وسط توقعات بتجديد انتخابات هنية لولاية ثانية. واعرب حازم قاسم الناطق باسم الحركة فخر حماس بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية، وهي محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة. واكد ان الانتخابات عند حماس جزء من تكوينها التنظيمي والثقافي، وترى حماس بأن تكون الانتخابات هي الطريقة التي يختار فيها شعبنا ممثليه في كل المواقع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق انتخابات المكتب السياسي لـ حركة حماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.