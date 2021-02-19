تونس.. قرار عاجل لإنهاء أزمة الخطوط الجوية

أعلنت وزارة النقل التونسية إيقاف قرار تجميد الأرصدة البنكية لشركة الخطوط التونسية، والذي نفذته شركة "تاف" تركية بموجب حكم قضائي بسبب ديون مستحقة لها.

جاء ذلك عقب اجتماع بين وزير النقل التونسي معز شقشوق وممثلين عن الشركة التركية والخطوط التونسية وديوان الطيران المدني، بينما يبدأ عمال الخطوط التونسية إضرابا مفتوحا في مطارات تونسي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم الاتفاق على التفاوض بين شركة "تاف تونس" التركية، ومجمع الخطوط التونسية من أجل ضبط الديون وجدولة خلاصها وتوقيع اتفاق حول الأمر يوم 26 من الشهر الجاري.

ومن المقرر إجراء مفاوضات بين الشركة التركية وديوان الطيران المدني والمطارات لضبط مبلغ المساهمات الاجتماعية المستحقة والاتفاق بشأنها، والنظر في وضعية موظفي الطيران المدني والمطارات العاملين لدى "تاف تونس".

وتطالب شركة "تاف تونس" بديون مستحقة لها تقدر بنحو ثمانية ملايين يورو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

ودخل عمال الخطوط الجوية التونسية في إضراب عام، اليوم الجمعة، احتجاجا على طريقة إدارة الشركة والمطالبة بإصلاح أوضاعهم الاجتماعية والمادية.

وتعاني الشركة التونسية التي يعمل بها أكثر من 8 آلاف موظف، من زيادة في عدد العمال وتراكم الديون منذ 2015، فضلا عن تردي خدماتها.