موعد مباراة ليفربول وايفرتون اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

ديربي الميرسيسايد ليفربول ضد إيفرتون يقام على ملعب آنفيلد معقل الريدز السبت 20 فبراير 2021 في الجولة الخامسة والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الذي يشهد مباريات قوية في نفس الجولة يخرج في أهمها فريق تشيلسي صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب لملاقاة فريق ساوثهامبتون المتراجع حاليا للمركز الثالث عشر على ملعبه سانت ميريز، بالإضافة إلى موعد مباراة ليفربول وايفرتون التي تنطلق في الثامنة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيأمل صاحب الأرض في تحقيق انتصار يعيده للمسار الصحيح في البريمرليج بعد نتائجه المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة التي أدت لتراجع حامل اللقب إلى المركز السادس في جدول الترتيب بعد مرور 24 جولة من البطولة.

ليفربول في مهمة صعبة في البريمرليج ضد التوفيز ساعيا لتحقيق فوز يعود به لمسار الانتصارات في البطولة من جديد بعد أن تلقى الخسارة في المباريات الثلاث الأخيرة ليفقد تسع نقاط هامة، ويأمل الريدز في إيقاف سلسلة أخطاء لاعبيه الدفاعية سواء من الحارس البرازيلي أليسون بيكر أو أخطاء خط الدفاع والوسط الدفاعي التي كلفته الكثير مؤخرا ليتلقى خسارة أمام برايتون بهدف نظيف، وأمام مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف، ثم الخسارة أمام ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف سجلها لاعبوا الثعالب في خمس دقائق ليحققوا ريمونتادا قوية بعد هدف صلاح الذي تقدم به أولا لفريقه المنتشي بتحقيق فوز أخير في دوري الأبطال على حساب فريق لايبزيغ الألماني بهدفين دون رد.

فريق إيفرتون لا يختلف وضعه كثيرا عن جاره ليفربول، وذلك بعدما خسر في الجولتين الماضيتين في الدوري الإنجليزي ضد فولهام بهدفين دون رد، وأمام مانشتر سيتي على ملعبه بهدف سجله ريشارليسون مقابل ثلاثة أهداف للسماوي متصدر ترتيب البطولة حاليا بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، بينما رفاق أنشيلوتي تراجعوا حاليا إلى المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن فريق ليفربول المتواجد في المركز السادس في جدول الترتيب، حيث يأمل التوفيز في اقتناص نقاط مباراة ليفربول للتعادل معه في والعودة للانتصارات الغائبه عنه في آخر ثلاث جولات.

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تعليق: علي محمد علي.

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