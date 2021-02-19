اعرف قيمة اقساطك من حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي 1442

حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك المصرفية التي تقدم الكثير من التسهيلات في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن أفضل التسهيلات التي يتم تقديمها لمختلف عملاء البنك التمويل الشخصي، حتى يستطيع المستفيدين منه عمل المشاريع التي يغربوا فيها بتمويل مميز من قبل البنك، ولذلك سنعمل على توضيح كل ما يحتاجه العملاء من أجل الحصول على ذلك التمويل من أوراق أو استيفاء للشروط.

حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي

يتم حساب قيمة التمويل الشخصية بناء على إدخال بعض البيانات التي يتم تقديمها لـ حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي، وتتمثل تلمك المعلومات في :

المواطن سعودي أم وافد.

القطاع الوظيفي حكومي أم خاص.

قيمة الراتب الشهري.

قيمة القسط الشهري.

وبعد إتمام عملية إدخال البيانات كاملة يتم تحديد ثلاثة نقاط هامة، وهي:

الحد الأقصى للتمويل بالريال السعودي.

إجمالي قيمة التمويل المستحقة بالريال السعودي.

هامش الربح السنوي.

كيفية تقديم الطلب للتمويل الشخصية من بنك الراجحي

يتم تقديم الطلب على الحصول على التمويل المالي من قبل البنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية من خلال 3 خطوات هامة، وهي:

الخطوة الأولى هي الاتصال على رقم 8001241222.

الخطوة الثانية زيارة أقرب فرع لبنك الراجحي لك.

الخطوة الثالثة القيام بتعبئة النموذج الورقي لطلب التمويل الشخصية من البنك.

نموذج طلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي

هناك بعض البيانات التي عليك كتابتها من أجل ملء نموذج طلب التمويل الشخصية من قبل البنك، وتتمثل تلك البيانات في الآتي:

كتابة الاسم.

كتابة الجنس.

كتابة نوع الجنس (ذكر / أنثى).

كتابة العمر.

كتابة رقم الهوية الوطني أو رقم الإقامة.

تحديد امتلاك حساب في بنك الراجحي أم لا.

كتابة المعلومات المالية التي تشمل (الراتب – نوع القطاع).

كتابة معلومات الاتصال التي تشمل (رقم الهاتف المحمول – المنطقة السكنية – البريد الإلكتروني – تحديد أفضل وقت للتواصل لتلق الاتصال من قبل إدارة البنك).

بعد الانتهاء من كتابة وملء البيانات كاملة يتم الضغط على كلمة “submit”، وذلك من أجل تقديم طلب التمويل الشخصي للإدارة المسئولة ببنك الراجحي ليتم النظر فيه والرد عليه في أقرب وقت ممكن.