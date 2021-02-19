رابط تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442 رجال ونساء.. الموعد وشروط التقدم

تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن التقديم على وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442 حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية موعد فتح باب تقديم التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442 للتعيين على الوظائف العسكرية لديها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط يجب أن تتوافر فيمن يرغب بـ التقديم على وظائف وزارة الدفاع للتجنيد الموحد 1442 ، وسوف نتعرف معكم على كافة التفاصيل ونرفق رابط تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442 رجال ونساء.

تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442

تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442 رجال ونساء ، وزارة الدفاع هي إحدى الوزارات السيادية في المملكة العربية السعودية والتي يكون هدفها التنظيم الإداري والعمليات واللوجستي المتعلق بشكل مباشر عن الأمن القومي والقوات المسلحة، وتضم وزارة الدفاع السعودية أربعة أفرع رئيسية وهي القوات البرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والدفاع الجوي الملكي السعودي.

بالإضافة أن وزارة الدفاع لها عدد من الهيئات التابعة مثل رئاسة هيئة الأركان المشتركة، هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش، ومركز الدفاع الوطني، ويتم فتح باب تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد رجال ونساء في هذا الموعد من كل عام، ونوافيكم بتفاصيل التقديم في وزارة الدفاع السعودية 1442.

موعد تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442

أعلنت وزارة الدفاع السعودية فتح باب تقديم التجنيد الموحد رجال ونساء 1442 ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13-9-1442 هجرياً، الموافق ليوم 25-4-2021 ميلادياً، وسيتم استقبال جميع طلبات تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442 عبر موقع بوابة القبول والتجنيد الموحد بالمملكة السعودية على الإنترنت.

شروط تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442 رجال ونساء

أوضحت وزارة الدفاع السعودية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بـ التقديم على وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442، والتي تمثلت في التالي:

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً.

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

رابط تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442

من خلال الدخول عبر رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد 1442 ، يُمكنكم قراءة كافة التفاصيل والمعلومات الأخرى عن طريقة التقديم والأسئلة المتكررة والفروع التي متاح لديها الوظائف العسكرية المعلنة بالإضافة إلى دليل المستخدم للتقدم، بجانب أنه يُمكنكم الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد 1442 من خلال نفس الرابط، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل المستجدة فيما يخص ذات الشأن.