اسماء : المناطق المتوقع تراكم الثلوج فيها في الاردن

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دوت الخليج:- كشفت دائرة الارصاد الجوية عن ارتفاعات المناطق المتوقع تراكم الثلوج عليها خلال المنخفض الجوي القادم .
وستشمل الثلوج المتراكمة المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 م عن سطح البحر شمالا ووسطا وجنوبا .
و ستتساقط الثلوج في كافة مرتفعات العاصمة عمان، باستثناء المناطق التي يكون ارتفاعها أقل من 800 متر عن مستوى سطح البحر .
و ذكر ان الثلوج ستغطي المناطق الشمالية في الأردن كمحافظتي جرش وعجلون .
واما في الجنوب ستشهد النقب و قرى النعيمات ثلوجاً ايضاً باعتبار ارتفاعاتها تزيد عن 800م عن سطح البحر.
و مرتفعات السلط، والكرك، والطفيلة، والشوبك ستكون لها حصة من الثلوج .
وفي محافظة المفرق ستشهد مناطق مثل تل الرماح ودير الكهف،تسافطا للثلوج .
يذكر ان المملكة تستعد لاستقبال منخفض جوي من اصل قطبي مساء الثلاثاء ومتوقع ان يستمر حتى فجر الجمعة حسب دائرة الارصاد الجوية .
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