بروكسل تعمل على تنظيم اجتماع مع أطراف الاتفاق النووي وأميركا

أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة أن التكتل يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع جميع أطراف الاتفاق النووي الإيراني والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن واشنطن قالت إنها ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لاجتماع مع المشاركين في الاتفاق النووي.

غير أن المسؤول، وفقا لوكالة رويترز، أشار إلى أنه لم ترسل أي دعوات، كما لم يتم تحديد إطار زمني لاجتماع الاتحاد الأوروبي مع المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني والولايات المتحدة، منوها إلى أن الأمر يعتمد على التطورات.

وشدد على أن القوى العالمية تريد إحياء الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت إيران قالت، اليوم الجمعة، إنها ستتراجع عن الإجراءات النووية التي اتخذتها في أوقات سابقة بمجرد رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال الجمعة إن بلاده "ستتراجع على الفور" عن الإجراءات المتعلقة ببرنامجها النووي بمجرد رفع العقوبات الأميركية، في تأكيد لموقف طهران من عرض واشنطن إحياء المحادثات.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قالت الخميس إنها مستعدة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وكتب ظريف على تويتر إنه عند رفع العقوبات "سنرجع على الفور عن كل الخطوات التي اتخذناها. الأمر بسيط".

لكنه أضاف أن على الولايات المتحدة "العودة أولا للاتفاق. حينئذ وفي إطار اتفاق 2015 يمكن مناقشة آلية تسلسل زمني أساسي بالخطوات".

وقال المسؤول "لم نسع قط لحيازة أسلحة نووية. إنها لا تمثل جزءا من عقيدتنا الدفاعية.. رسالتنا واضحة للغاية. ارفعوا العقوبات وافتحوا الطريق للدبلوماسية".