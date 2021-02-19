الاتحاد الأوروبى يضاعف مساهمته فى كوفاكس إلى مليار يورو

جدة - نرمين السيد - قال مصدر أوروبى، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبى سيعلن خلال اجتماع مجموعة السبع مضاعفة مساهمته فى نظام التطعيم ضد فيروس كورونا، والمعروف بـ "كوفاكس"، لتصل إلى مليار يورو.





وبحسب "فرانس برس"، أشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال الاجتماع، عن تبرع الاتحاد بمئة مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم حملة التطعيم فى إفريقيا. ومن المتوقع أن يعد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، خلال هذا الاجتماع بتقديم أربعة مليارات دولار لدعم آلية كوفاكس التابعة للأمم المتحدة، والتى أسستها منظمات عدة بما فيها منظمة الصحة العالمية، حسبما أعلن البيت الأبيض الخميس. وتهدف آلية كوفاكس إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لـ20% من سكان حوالى 200 بلدًا ومنطقة، لكنها تتضمن قبل كل شىء آلية تمويل تسمح لـ92 من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بالحصول على هذه الجرعات الثمينة.

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