جدة - نرمين السيد - علق ممثل المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على المظاهرات الحالية فى إسبانيا بعد توقيف السلطات مغنى الراب، بابلو هاسل، منوها بأن الاتحاد الأوروبى يدعم "الاحتجاجات السلمية".





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال ممثل المفوضية الأوروبية "لقد كررنا مرارا وتكرارا أن التظاهرات السلمية حق أساسى فى جميع الدول الديمقراطية، نحن نؤيد التظاهرات السلمية ونرفض أى شكل من أشكال العنف. بشكل عام، فيما يتعلق بحرية التعبير، فإن الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى تضمن شروط تحقيق هذه الحريات. كما ندعو السلطات الإسبانية للقيام بذلك". وبدأت الاحتجاجات فى المدن الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضى، بعد اعتقال مغنى الراب، بابلو هاسيل، الذى حُكم عليه بالسجن 9 أشهر بتهمة إهانة النظام الملكى فى إسبانيا، وتخللت الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة، واعتقل العشرات، كما أصيب العديد خلال الاحتجاجات، من بينهم رجال شرطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتجاجات لاعتقال مغنى إسبانى .. والاتحاد الأوروبى : ندعم التظاهرات السلمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.