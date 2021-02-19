جدة - نرمين السيد - وأثنى جونسون، أمام قمة مجموعة السبع، المجتمعة عبر تقينة الفيديو، اليوم الجمعة، على خطوة الرئيس الأمريكى جو بايدن العودة إلى اتفاق باريس للمناخ.
واتفق المسؤولون الماليون فى مجموعة الدول السبع، الأسبوع الماضى، على توفير لقاحات كورونا واستمرار إجراءات الدعم والتحفيز المالى لحين الخروج من الأزمة، وتقديم دعم شامل للدول الفقيرة.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، أن كبار المسؤولين الماليين بمجموعة السبع أبدوا "توافقا تاما" فى قضايا شتى، من التحفيز المالى إلى دعم البلدان الفقيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون أمام مجموعة السبع : يجب توحيد الجهود لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.