جونسون أمام مجموعة السبع : يجب توحيد الجهود لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأثنى جونسون، أمام قمة مجموعة السبع، المجتمعة عبر تقينة الفيديو، اليوم الجمعة، على خطوة الرئيس الأمريكى جو بايدن العودة إلى اتفاق باريس للمناخ.

واتفق المسؤولون الماليون فى مجموعة الدول السبع، الأسبوع الماضى، على توفير لقاحات كورونا ‏واستمرار إجراءات الدعم والتحفيز المالى لحين الخروج من الأزمة، وتقديم دعم شامل للدول الفقيرة.

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، أن كبار ‏المسؤولين الماليين بمجموعة السبع أبدوا "توافقا تاما" فى قضايا شتى، من التحفيز ‏المالى إلى دعم البلدان الفقيرة.‏