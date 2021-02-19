لاجئ سودانى يقتل مسؤولا بسكين فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، فإن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على المعتدى، دون الكشف عن الأسباب أو الدوافع الى أدت إلى ارتكاب تلك الجريمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجانى سدد عدة طعنات إلى رب العائلة البالغ من العمر 46 عاما ما أدى إلى مقتله.

ولاحقا وجه وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، تعازيه إلى عائلة الضحية، مضيفا أنه سيغير جدول أعماله من أجل التوجه إلى باو ومقابلة موظفى جمعية استقبال اللاجئين وكذلك المسؤولين المحليين.