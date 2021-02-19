جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، فإن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على المعتدى، دون الكشف عن الأسباب أو الدوافع الى أدت إلى ارتكاب تلك الجريمة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجانى سدد عدة طعنات إلى رب العائلة البالغ من العمر 46 عاما ما أدى إلى مقتله.
ولاحقا وجه وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، تعازيه إلى عائلة الضحية، مضيفا أنه سيغير جدول أعماله من أجل التوجه إلى باو ومقابلة موظفى جمعية استقبال اللاجئين وكذلك المسؤولين المحليين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاجئ سودانى يقتل مسؤولا بسكين فى فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.