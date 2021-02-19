مفاجأة سارة بشأن لقاح فايزر- بيونتيك

قالت شركة "بيونتيك" الألمانية، إن لقاحها الذي تنتجه بالتعاون مع شركة "فايزر" لم يعد بحاجة لحفظه في درجات حرارة منخفضة للغاية، حيث يمكن تخزيته في 15 درجة تحت الصفر، بعد أن كان يحتاج ما بين 60 و80 درجة تحت الصفر.

وذكر أوجور شاهين المدير التنفيذي لشركة بيونتيك إن نجاح الشركة في تخزين اللقاح بدرجات حرارة أعلى، سيمنح مراكز التطعيم مرونة أكبر، موضحا أنهم يواصلون تطوير تركيبات جديدة لجعل اللقاح أسهل في النقل والاستخدام، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

وكان لقاح "فايزر" يتطلب أن يظل محفوظا في درجة حرارة منخفضة للغاية، ما يصعب من عملية نقل اللقاح وتوزيعه.

وبحسب البيانات الجديدة، يمكن تخزين لقاح "فايزر-بيونتيك" في درجة حرارة ما بين 15 و25 تحت الصفر، وهي درجات حرارة يسهل توفيرها عبر الثلاجات الطبية والمبردات.

وقالت الشركة إنه تم تقديم البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث تسمح تلك التحديثات بتخزين قوارير اللقاح لمدة تصل إلى أسبوعين.

تأتي تلك التحديثات، بعدما أظهرت دراسة حديثة أجريت في مستشفى إسرائيلي، أن الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، فعالة بنسبة 85% للحماية من المرض.