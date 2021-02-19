طريقة التسجيل في خدمة معاش الضمان الاجتماعي وكيفية الاستعلام عنها

خدمة معاش الضمان الاجتماعي هي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية حيث أنه عبارة مبلغ مالي مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفئات المستحقة له سواء من المواطنين السعوديين أو الأفراد المقيمين على أرض المملكة ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على خدمة معاش الضمان الاجتماعي.

حيث أن معاش الضمان الاجتماعي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه للمستحقين من أموال الزكاة، وذلك من أجل مساعدتهم في التغلب على صعوبات الحياة، حيث تقوم وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية شهرياً بإيداع معاش الضمان الاجتماعي وفق مواعيد محددة، ومنذ أيام قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع مبلغ مليار و700 مليون ريال سعودي في حسابات المستفيدين المستحقين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي عن شهر رجب 1442.

طريقة التسجيل في خدمة معاش الضمان الاجتماعي:-

يمكن لمن لديهم الشروط التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي التسجيل في خدمة معاش الضمان الاجتماعي وذلك بالخطوات الآتية:-

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي:-

يمكن الاستعلام عن خدمة معاش الضمان الاجتماعي من خلال إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التالي:-

* الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

* قم باستيفاء البيانات المطلوبة من رقم السجل المدني ورقم الضمان ورمز التحقق ثم قم بالضغط على زر عرض.

مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي 1442 :-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد زمنية محددة لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف معاشات الضمان الاجتماعي في كل شهر وفق المواعيد الآتية:-

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شعبان الأحد 14 مارس 2021 موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر رمضان الأحد 13 أبريل 2021 موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال الخميس 13 مايو 2021 ومن الممكن أن يتم تقديم هذا مواعيد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال بسبب إجازة عيد الفطر المبارك موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر ذو القعدة الخميس 10 يونيو 2021 موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر ذو الحجة الأحد 11 يوليو 2021

الفئات المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1442:-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي الفئات التي سبق وأن حددها القانون بالتفصيل وهذه الفئات هي:-

كل من وصل إلى سن الشيخوخة ذكر أو أنثي.

من كان عاجزاً عن العمل سواء عجز دائم أو عجز مؤقت أو معاقاً.

الأسرة غير المعولة وهي (المرأة المطلقة مع أبناؤها، المرأة الأرملة مع أبنائها،، المهجورة، المعلقة، أسرة الغائب، أسرة المفقود، أسرة مدمن المخدرات).