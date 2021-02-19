أسباب عدم توافق تطبيق توكلنا الإصدار الأول مع الجهاز

توكلنا تطبيق هو من التطبيقات الصادرة داخل المملكة العربية السعودية والتي يحتاجها الكثير من المواطنين في هذه الأيام سواء من الجنسية السعودية أو من الجنسيات الأخرى المقيمين في داخل حدود المملكة، وتم إصدار هذا التطبيق مؤخراً بسبب الأوضاع الراهنة، وحفاظاً على سلامة المواطنين، لكن هناك مشكلة تواجه بعض المستخدمين للتطبيق وهي عدم توافق التطبيق الصادر عام 1442 مع بعض الأجهزة .

تطبيق توكلنا

هو تطبيق يتم تحميله على الكمبيوتر والهواتف الذكية، تم إصداره في الفترة الأخيرة لإتباع إجراءات السلامة، وأخذ تصريحات التحرك.

كذلك يمكنك التطبيق من معرفة المناطق التي تم عزلها أو التي يتواجد بها الوباء، يتابع التطبيق مع المستخدم كافة الأمور المستجدة بخصوص في المنطقة التي يقطن بها.

ويعد تطبيق توكلنا من التطبيقات المهمة جداً داخل المملكة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في المحافظة على صحة المواطنين.

فائدة تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الفوائد التي قد يحتاج إليها المواطنين في هذه الفترة، ومن أهم تلك الفوائد هي:

يُمكنك تحميل التطبيق من تنفيذ خدمة استخراج بطاقة الجواز الصحي .

كذلك يمكن من خلال التطبيق عمل المحفظة الإلكترونية.

معرفة الخدمات المتعلقة بالهوية الرقمية.

يقوم أيضاً التطبيق بتوفير كافة المخلفات العامة التي قمت بها .

كذلك يمكن من خلال التطبيق معرفة المشاكل المتعلقة بالبطاقة الصحية.

أيضاً من خلاله يمكن الانتهاء من تصريحات العمرة، وإجراء كافة الفحوصات المتعلقة بالفيروس.

أسباب عدم توافق توكلنا الإصدار الأول مع الجهاز

هناك العديد من المفعلين لتطبيق توكلنا يعانون من مشكلة عدم توافق التطبيق مع بعض الأجهزة القديمة.

حيث أن التطبيق لا يعمل إلا من خلال نظام التشغيل Android الحديث مثل Android 6 ثم الأحدث، إذا في حالة كان نظام التشغيل داخل الجهاز لا يتناسب مع التطبيق.

فلن يستطيع المستخدم الاستفادة من هذا التطبيق والخدمات المتوفرة عليه،

إذا مشكلة فشل تشغيل التطبيق على الجهاز من الممكن أن يكون سببه أيما نسخة نظام تشغيل Android قديمة على الجهاز، أو عدم دعم التطبيق للجهاز الذي تم تحميل التطبيق عليه.

طريقة حل المشكلة

يمكن أن يتم حل مشكلة عدم توافق التطبيق مع الجهاز من خلال:

تحديث نسخة نظام التشغيل Android على الجهاز حتى يصل إلى نسخة 6 وذلك عن طريق.

الدخول على ضبط الجهاز الخاص بك Setting

الضغط على اختيار System .