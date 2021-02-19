دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة دير إلليات، نتج عنه وفاة شخصين؛ أب يبلغ من العمر (55) عاماً، وابنته البالغة من العمر (23)عاماً، وذلك نتيجةً لتعرضهما لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم واستنشاقهما الادخنة والغازات المنبعثة من الحريق، حيث قامت فرق الإطفاء على إخماد الحريق ، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتان وتم فتح تحقيق بالحادثه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شخصين إثر حريق منزل في محافظة جرش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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