نتانياهو يعلن إطلاق سراح إسرائيلية في سوريا.. بوساطة روسية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه تم إطلاق سراح إسرائيلية كانت محتجزة في سوريا، لافتا إلى أن ذلك تم بوساطة روسية.
وذكر بيان صادر عن مكتب بنيامين نتانياهو، أن "مواطنة إسرائيلية تعود في هذه الأثناء إلى إسرائيل، بعد أن اجتازت الحدود السورية واحتجزت على يد سوريين".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "تحدث مرتين" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وطلب مساعدته في استعادة الفتاة، لافتا إلى أنه "عمل على ذلك".
وتابع: "أود أن أشكره على استجابته مرة أخرى للجهود لاستعادة مواطنين إسرائيليين إلى البلاد. إسرائيل قامت دائما وستقوم دائما بكل ما بوسعها من أجل استعادة مواطنينا".
وأضاف البيان: "تعبر دولة إسرائيل عن تقديرها لما قام به الرئيس الروسي، وكمبادرة حسن نية، أعادت إلى سوريا راعيي غنم دخلا إسرائيل".
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