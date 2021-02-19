إيلون ماسك يدعم "بيتكوين" بتصريح جديد

أثنى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، على العملة الرقمية "بيتكوين"، قائلا إن امتلاكها أفضل قليلا من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصلا أفضل لحيازته.

وقال ماسك في تغريدة: "حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر"، مضيفا "بتكوين تقريبا...مثل المال الإلزامي. الكلمة الأساسية هنا تقريبا".

ودافع ماسك عن تحرك "تسلا" للاستثمار في بتكوين، قائلا إن الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة للشركة المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500، لكي تحوز العملة المشفرة، وفق ما نقلت "رويترز".

ودفع شراء تسلا 1.5 مليار دولار من "بتكوين"، العملة المشفرة للارتفاع صوب ذروة قياسية هذا الأسبوع فوق 50 ألف دولار بينما دفع ترويج ماسك في الآونة الأخيرة لـ"دوجكوين" سعر العملة المشفرة للارتفاع.

ارتفاع قياسي جديد

وبلغت "بتكوين" مستوى مرتفعا قياسيا جديدا، الجمعة، وتتحرك صوب تحقيق قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار متجاهلة تحذيرات المحللين من أنها تشكل "عرضا اقتصاديا جانبيا وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم".

وقفزت قيمة أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم 2.6 في المئة مسجلة 52932 دولارا وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق، بما يضعها على مسار تسجيل قفزة ثمانية في المئة في أسبوع.

وزادت قيمة "بتكوين" 60 في المئة تقريبا منذ بداية الشهر، وغذت مكاسب العملة مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة مثل "تسلا" و"ماستر كارد" وحتى بنك "بي.إن.واي ميلون".

ووفقا لموقع "كوين ماركت كاب" الإلكتروني على الإنترنت والذي يتابع بيانات العملات المشفرة، فقد دفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية لبتكوين إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.