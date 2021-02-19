الصين تدرس إجراءات جديدة لرفع معدل المواليد "الضعيف"

بعد أكثر من 4 سنوات على إنهاء سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل، تدرس الصين تدابير إضافية لزيادة معدل المواليد الضعيف في البلاد.

وفرضت الصين، على مدى عقود، ضوابط صارمة على الولادات الإضافية للحفاظ على الموارد الشحيحة لاقتصادها المزدهر، لكن يُنظر الآن إلى انخفاض معدل المواليد لديها على أنه تهديد رئيسي للتقدم الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الخميس، بيانا قالت فيه إنها ستجري بحثا "لزيادة تحفيز القدرة على الإنجاب"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضحت أن المبادرة ستركز أولا على شمال شرقي الصين، المركز الصناعي السابق للبلاد الذي شهد انخفاضا كبيرا في عدد السكان، مع مغادرة الشباب والأسر بحثا عن فرص أفضل في أماكن أخرى.

وقالت السلطات هذا الأسبوع، إن تسجيل المواليد الجدد انخفض بنسبة 15.3 بالمئة العام الماضي، ليبلغ 10 ملايين فقط.

وتخلت الصين عن سياسة الطفل الواحد في 2016، للسماح للأسر بإنجاب طفل إضافي.