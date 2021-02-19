الجيش الأردني: مقتل مهربي حشيش على حدود سوريا

اشتبكت قوات الجيش الأردني مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا، الجمعة، فقتلت شخصين وصادرت شحنة من الحشيش والأمفيتامين، وفقا لبيان للجيش الأردني.

وأضاف الجيش الأردني في بيانه أنه أحبط محاولتين "لتهريب مجموعة من الأشخاص وكميات من المخدرات" إلى الأردن.

كما قال في بيانه: "طبقت قواعد الاشتباك التي أسفرت عن مقتل شخصين واعتقال ثالث".

وتابع أن آخرين فروا عائدين إلى سوريا بعد الحادث.