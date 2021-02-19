سوداني يقتل مسؤولا بالهجرة بعد رفض فرنسا طلب لجوئه

طعن لاجئ سوداني موظفا في مركز لطالبي اللجوء بمدينة باو في جنوب فرنسا فأرداه قتيلا، الجمعة، حسبما قال مسؤول في شرطة المنطقة لرويترز.
وأورد تلفزيون (بي.إف.إم) أن الحادث وقع بعد إبلاغ اللاجئ بأن طلبه للحصول على اللجوء السياسي قوبل بالرفض.
ولم يتسن للمسؤول التعليق حول الدوافع وراء الجريمة، لكنه قال إن طالب اللجوء كان يعيش بالمركز منذ فترة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، إنه سيتوجه إلى مركز طالبي اللجوء في باو.
ونقلت صحيفة سودويست على موقعها على الإنترنت عن رئيس المركز قوله، إن الضحية كان رئيسا لخدمة اللجوء، وإنه تعرض للطعن في العنق.
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