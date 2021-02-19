اتحاد تونس للشغل يهاجم تركيا ويحذر من عودة العثمانية

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، جاءت تصريحات الطبوبى بعدما أعلنت نقابات الخطوط الجوية التونسية، الجمعة، الدخول فى إضراب مفتوح، وتوقف حركة النقل الجوى وكافة الرحلات حتى الداخلية منها.
وأوضحت الشبكة أن سبب هذا الإضراب هو قيام شركة "تاف" التركية المستغلة لمطار النفيضة بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية لمجمع الخطوط التونسية.
وبحسب الخطوط التونسية، فإن المستحقات لدى الشركة التركية تقدّر بنحو 267 مليار دينار تونسى "ما يعادل 80 مليون يورو".
وقال الطبوبى خلال تجمع عمالى ونقابى فى مقر شركة الخطوط التونسية، إن معركة القطاع العام هى معركة جوهرية ووطنية بالأساس.
وشدد على ضرورة التصدى لما اعتبره "إعادة الدولة العثمانية فى تونس" مستشهدا بإغراق الأسواق بالسلع التركية، ثم انتقلوا للشركات التى لم تحترم حتى حقوق العمال، على حدّ وصفه، مطالبا بـ"التدقيق فى كل الملفات والفواتير المتعلقة بهذه الشركة".
وأضاف بأن "شرذمة من المفسدين تحكم تونس منذ 10 سنوات"، مؤكدا أن "الاتحاد منفتح على الإصلاح، وللاتحاد خطة إصلاحية جاهزة، ولكن لم يجد طرفا مقابلا جديا يعمل معه".
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